Cm.com – Trattative ferme: il rinnovo di Milik con il Napoli è sempre più lontano. Lo scenario

Mercato Napoli, trattative ferme per il rinnovo del contratto di Milik: la situazione

MERCATO NAPOLI – Secondo quanto riportato da calciomercato.com sembrerebbe essere sempre più complesso il rinnovo tra Arkadiusz Milik e il Napoli.

Al momento non c’è nessuna svolta per la trattativa con il polacco che ha un contratto in scadenza a giugno 2021. Dunque è sempre più in bilico la sua permanenza in azzurro, con il Napoli che potrebbe cedere l’attaccante nel corso del prossimo mercato estivo.

