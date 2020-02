RADIO MARTE – Il Napoli ha preso Petagna per girarlo al Torino in cambio di Belotti

Mercato Napoli, a Radio Marte si lancia l’ipotesi del possibile scambio tra Petagna e Belotti

MERCATO NAPOLI – Secondo quanto riportato dalla trasmissione “Radio Marte Sport Live“, in onda su Radio Marte, il Napoli avrebbe acquistato Andrea Petagna, che arriverà soltanto a giugno, soltanto per cederlo come contropartita al Torino in cambio di Andrea Belotti più un conguaglio.

Il “Gallo” è stato molto spesso accostato al Napoli durante le sessioni di calciomercato.

