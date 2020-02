VIDEO – Messi si prepara per Napoli Barcellona: rovesciata in allenamento!

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il Barcellona non sta vivendo un momento particolarmente felice. Ci sono numerose assenze forzate ed alcuni dissidi interni allo spogliatoio. I risultati come è normale che sia ne stanno risentendo. Non bisogna dimenticare però che in blaugrana gioca quello che per molti è il miglior calciatore del pianeta: Leo Messi.

L’argentino ha regalato uno show durante una partitella di calcio-tennis nel corso dell’allenamento del Barcellona. La società catalana ha celebrato la giocata del fenomeno argentino con un video sul proprio profilo Instagram ufficiale.

Di seguito il video:

https://www.instagram.com/p/B8ueJyOHhCa/

