MERCATO NAPOLI, l’attore Germano Bellavia svela di una possibilità di vedere Messi al Napoli in futuro

MERCATO MESSI NAPOLI – Uno dei più grandi sogni della tifoseria azzurra, Messi che arriva al Napoli. Non solo per la gara di martedì sera in vista della sfida di Champions League, ma per vestire la maglia azzurra.

Messi al Napoli, Germano Bellavia lancia la clamorosa bomba di mercato

La clamorosa indiscrezione è stata lanciata dall’attore e imprenditore Germano Bellavia, intervenuto a Radio Marte: “Vi posso dare uno scoop, Messi presto arriverà al Napoli! Non parlo solo della gara di Champions con il Barcellona, ma intendo proprio per giocare. La mia pasticceria rifornisce il club balugrana, quindi ho ricevuto forti spifferi del possibile addio di Messi.

Vi dico di più, Messi ha già fatto sapere che gradirebbe la destinazione partenopea. Inoltre lo stesso club azzurro è già stato a Barcellona per parlare del possibile trasferimento. Si tratta di un sogno, ma qualche passo è stato fatto”.

Un’indiscrezione che avrebbe del clamoroso. Certo, nel calcio nulla è impossibile, ma è chiaro che ad oggi la possibilità di vedere Messi in campo con la maglia azzurra resta davvero lontanissima.

Caos Barcellona, scandalo contro i calciatori storici del club

A dare qualche briciolo di speranza ai tifosi può essere lo scandalo che sta colpendo in queste ore il Barcellona. La questione è stata già soprannominata “BarçaGate“. Il club catalano – secondo quanto si è appreso – avrebbe pagato una società, la I3 Ventures, per screditare alcuni suoi tesserati fra i quali Messi, Piqué, Xavi e Guardiola.

Proprio Gerard Piqué, una delle bandiere del club, nelle scorse ore ha avuto uno scontro social con il giornalista di Barça TV, Marcal Lorente.

