Kumbulla-Napoli: dietro il no del giocatore agli azzurri c’è lo zampino dell’Inter

NEWS NAPOLI CALCIO – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sarebbe un motivo dietro il rifiuto di Marash Kumbulla all’offerta del Napoli. Il Verona ha infatti accettato da tempo l’offerta degli azzurri, con il calciatore che invece ha sempre temporeggiato. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“De Laurentiis ha già raggiunto un accordo con Setti, il presidente del Verona. L’accordo tra le due società prevede un affare da 21 milioni di euro più 4 milioni di bonus. Il calciatore però non ha mai dato il via libera, con l’affare che se non è saltato, quantomeno è in fase di stallo. Dietro il rifiuto di Kumbulla c’è il forte pressing dell’Inter. La società di Suning ha offerto a Kumbulla un ruolo importante. nella squadra di Conte. Se il rendimento del calciatore dovesse restare costante fino al termine della stagione potrebbero volerci circa 30 milioni di euro per acquistare il calciatore. Non è un caso che oltre al Napoli e all’Inter, numerose società abbiano puntato Kumbulla: Fiorentina e Lazio in Italia, Lipsia, Bayern e Borussia in Germania, oltre al Chelsea, all’Everton e ai due Manchester in Inghilterra”.

