Iezzo convinto: “Al Napoli conviene rinnovare il contratto di Mertens. Per un attaccante come lui devi spendere 40-50 milioni”

Notizie napoli, il parere di Gennaro Iezzo su Mertens

ULTIMISSIME NAPOLI – Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto a radio Kiss Kiss Napoli parlando della questione del rinnovo di Dries Mertens. Ecco quanto affermato:

“Mertens ha voglia di stare con il Napoli. Ci sono speranze che rinnovi perché lui ama la città e i tifosi ma c’è stato un errore del Napoli perché calciatori come lui e Callejon dovevano essere trattati in un altro modo.

Se dovesse andare via Mertens il Napoli dovrà spendere circa 40-50 milioni per prendere un giocatore quasi forte come lui, credo sia più semplice adattarsi alle esigenze del giocatore“.

