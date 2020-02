FIFA, l’idea di Wenger per rivoluzionare il calcio: proposto un cambio sulla regola del fuorigioco!

Ultimissime Calcio Napoli, Wenger propone alla FIFA un cambio sulla regola del fuorigioco

Arsene Wenger è pronto a rivoluzionare il mondo del calcio. L’ex allenatore dell’Arsenal, nominato recentemente dalla FIFA come capo dello sviluppo globale del calcio, ha avanzato una proposta che potrebbe essere storica. Wenger vuole infatti cambiare la regola del fuorigioco, e secondo quanto riportato dal The Times, l’idea è quella di approvarla in tempo per gli Europei 2020.

Nuova regola fuorigioco, Wenger propone il concetto di “luce”

La nuova regola consiste in questo: per decretare fuorigioco, ci deve essere “luce” tra l’ultimo difensore e l’attaccante. In altre parole, all’attaccante basterà essere in linea con parti del corpo che legalmente possono portare al gol, escludendo dunque le mani e le braccia. Questo sarebbe un cambiamento storico, che potrebbe portare anche a dei cambiamenti al modo di giocare delle squadre.

Il tutto verrà discusso il prossimo 29 febbraio a Belfast. Se questa proposta dovesse passare potrebbe già essere effettiva dal 1 giugno 2020, ovvero dodici giorni prima della gara inaugurale di Euro2020 all’Olimpico di Roma tra Italia e Turchia.

