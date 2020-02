Chiariello commenta: “Gattuso ha detto ai giocatori che chi non corre, non gioca! Poche chiacchiere, tanta fatica”

News Calcio Napoli, le parole di Chiariello su Gattuso e gli allenamenti dei calciatori

NEWS CALCIO NAPOLI – In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli. Ecco quanto evidenziato:

“Sono un po’ stufo di dover gridare sempre “Al lupo! Al lupo”. Gattuso ha detto ai giocatori che chi non corre, non gioca, poche chiacchiere e tanta fatica. Sa che si gioca il posto a Napoli, una vetrina importante per il Gattuso allenatore.

Il Napoli non avesse perso col Lecce avrebbe fatto una serie positiva di vittorie, si deve vincere contro il Brescia, Barcellona sarà un’importante tappa, non si può pretendere di batterla“.

