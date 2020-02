Cadena Ser, Alemany sul BarçaGate: “Bufera social per colpa dell’azienda subappaltata. Il calcio di Setién produrrà presto i risultati”

Ultimissime Napoli, le parole del giornalista di Cadena Ser Bruno Alemany sul Barcellona

ULTIMISSIME NAPOLI – Bruno Alemany, giornalista spagnolo di Cadena Ser, è intervenuto alla radio Kiss Kiss Napoli per parlare della bufera che ha coinvolto il Barcellona nelle ultime ore. Ecco le dichiarazioni del giornalista:



“Il Barcellona ha contattato un’azienda per migliorare i social, questa azienda ha contattato altre aziende più piccole ma queste hanno cominciato ad attaccare calciatori ed ex calciatori che non avevano buoni rapporti con il club. Ci sono molti tifosi non contenti del presidente del Barcellona Josep Bartomeu, perché la sua gestione è stata molto negativo. Lo stesso presidente si è scusato per quanto successo e ha ammonito la società per essersi affidato a questa azienda”.

Sul tecnico Setién: “Fa un calcio molto offensivo. Nonostante i grandi infortuni che ha in rosa cerca di realizzare il massimo con i giocatori che ha a disposizione, ma i risultati del suo lavoro si vedranno solo col tempo.“

