Straordinaria Atalanta, Valencia demolito: 4-1 a San Siro!

26 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Notte di festa per l’Atalanta di mister Gasperini. Impegnata in Champions, nello scontro contro il Valencia, la Dea ha conquistato la vittoria con le reti di Hateboer, Ilicic e Freuler. Allo stadio San Siro di Milano, l’Atalanta ha regalato ai suoi tifosi una vittoria indimenticabile: 4-1 il risultato finale. La squadra di Gasperini si presenterà così alla sfida di ritorno, al Mestalla, il 10 marzo, con un robusto vantaggio. Unico goal del Valencia in questa notte di Champions ha la firma di Cheryshev.

Si è giocata questa sera anche Tottenham-Lipsia: nell’andata degli ottavi di Champions League hanno vinto i tedeschi con la rete di Werner. Il ritorno alla Red Bull Arena è in programma il 10 marzo.