Ag. Vlahovic conferma: “Tutti pazzi per Dusan! Mi hanno chiamato tantissimi club, anche dalla Premier”

Mercato Napoli, le parole dell’agente di Vlahovic sul futuro dell’attaccante

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

MERCATO NAPOLI – Nelle scorse ore si è parlato di un possibile interesse da parte del Napoli per Dusan Vlahovic, attaccante classe ‘2000 della Fiorentina. L’agente del calciatore, Darko Ristic, si è soffermato sul futuro del suo assistito ai microfoni di calciomercato.it. Ecco quanto evidenziato:

“Tante squadre chiamano per lui, ogni giorno. Il mio telefono suona sempre, dagli scout ai direttori sportivi tutti sono impazziti per lui. È un profilo veramente interessante, che in Serie A sta dimostrando cose importantissime, nonostante l’età.

Dalla Premier e dai principali campionati europei mi arrivano tante telefonate. L’interesse della Roma? Preferirei non parlarne”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI