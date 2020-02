Koulibaly ha bisogno di minutaggio per tornare in forma: Gattuso lo vorrebbe titolare contro il Brescia

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – All’interno dell’edizione odierna, il quotidiano Cronache di Napoli ha dedicato uno spazio a Kalidou Koulibaly. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Con il Lecce, il ritorno in campo di Koulibaly è stato disastroso, ma il senegalese resta un giocatore decisivo per il Napoli. Gattuso spera di riaverlo al top della forma nei prossimi giorni, per schierarlo titolare con il Brescia e poi contro il Barcellona. Per ritrovare condizione fisica, Koulibaly ha bisogno di mettere minuti nelle gambe. Rino Gattuso è intenzionato a formare il prima possibile la coppia Manolas-Koulibaly, con il greco che nelle ultime uscite è parso impeccabile. Se il senegalese dovesse ritrovare la forma, la difesa del Napoli potrebbe diventare un bunker”.

