Gattuso, riunione con la squadra: “Che avete da dirmi?”, il tecnico elenca gli errori ai singoli

L’edizione odierna de Il Mattino svela che mister Gattuso, alla ripresa degli allenamenti dopo la gara contro il Lecce, ha tenuto un lungo confronto con i giocatori.

“Voi che avete da dirmi?” il quotidiano svela le parole di Ringhio schietto, umile e disponibile. Non fa processi, quando è il momento ascolta. La squadra era seduta dove solitamente sono seduti i giornalisti in sala stampa del centro tecnico. Gattuso non è arrabbiato, stavolta: è preoccupato, scrive il giornale. Gli errori dei singoli sono tanti, e ripetuti. Ieri Gattuso ed il suo vice, Riccio, li hanno mostrati uno alla volta: quello che pesa di più al tecnico è il fatto che appena gli altri vanno al tiro, segnano. La squadra ha ascoltato l’ elenco delle cose che non hanno funzionato. Ora testa all’Inter.