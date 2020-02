Del Genio ha commentato la prestazione di Koulibaly

Paolo Del Genio, noto giornalista, ha espresso il suo giudizio sulla condizione di Kalidou Koulibaly al rientro in campo. Ecco le sue parole:

“Dispiace dirlo ma Koulibaly da difensore migliore del campionato è diventato in questo momento uno dei peggiori! Ieri lasciava spazi inspiegabili, al gol subito dal Napoli non stava marcando Lapadula come se si trovasse nella terra di nessuno”