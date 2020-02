Demme, il papà sul trasferimento al Napoli: “Non ce l’aspettavamo, ha realizzano un sogno! Dopo il gol alla Samp…”

News Calcio Napoli, il racconto del papà di Demme del trasferimento in azzurro

Il papà di Diego Demme, Enzo, italiano emigrato da bambino dalla Calabria in Germania, ha concesso una lunga intervista ai colleghi di Crotonenews.com, trattando vari argomenti tra cui l’emozione per il trasferimento del figlio al Napoli. Ecco quanto evidenziato:

Come e quando ha saputo che Diego sarebbe andato al Napoli?

“Intanto devo dire che nessuno si aspettava che il Lipsia lasciasse andare via il capitano. Diego era tornato da una vacanza e mi disse: sai vado al Napoli. Si stava realizzando un suo sogno e un po’ anche il nostro.

Poi ha aggiunto: lo sai che quando apro la finestra devo vedere il sole. Lui ha sempre voluto giocare in Serie A e a Napoli ha realizzato nel migliore dei modi questo desiderio. Io gli ho solo detto che sarebbero cambiate un sacco di cose, perché in Italia è diverso il mondo del calcio, con pregi e difetti.

Come ho reagito al primo gol di Diego con la maglia del Napoli? Ero a Marassi, in tribuna con il cugino di Gattuso. È stata una emozione fortissima che non riesco a descrivere. Sensazione indescrivibile, anche se devo dire la verità mi ero emozionato tantissimo sia contro la Lazio in Coppa Italia che contro la Juventus. Ero in tribuna in entrambe le partite“.

