Napoli Barcellona, dove vedere il match in TV e streaming

DOVE VEDERE NAPOLI BARCELLONA –Il prossimo 25 febbraio Napoli e Barcellona si affronteranno l’una contro l’altra per il cruciale match valido per gli ottavi di finale d’andata di UEFA Champions League. Mentre il Napoli ha passato il girone di qualificazione da secondo classificato insieme al Liverpool di Jurgen Klopp arrivato primo, il Barcellona (sotto la guida di Ernesto Valverde, ora l’allenatore è Quique Setien) ha dominato il suo gruppo dove presenziava anche l’Inter di Antonio Conte, relegata in UEFA Europa League. Con questo scontro, l’asso argentino blaugrana Lionel Messi giocherà per la prima volta nello stadio che fu di Diego Armando Maradona.

DOVE VEDERE NAPOLI BARCELLONA IN CHIARO

È arrivata quest’oggi l’ufficialità in tal senso: l’importantissimo match verrà trasmesso in TV in chiaro su Canale 5. Per ora è stata confermata solo la messa in onda esclusivamente del match d’andata. Qualora si preferisse vedere la partita su Sky Sport sarà possibile farlo sui canali dedicati.

In ogni caso il match sarà visibile anche senza aver bisogno del televisore: i servizi Mediaset di VideoMediaset e di Sky ovvero Sky Go, Now Tv e sul digitale terrestre tramite l’abbonamento al pacchetto calcio di Sky Sport.

