Tuttosport – De Paul lancia un messaggio alle pretendenti: “Voglio giocare la Champions”

De Paul in un’intervista richiama l’attenzione delle squadre che lo vorrebbero

Nell’edizione odierna del quotidiano sportivo “Tuttosport” Rodrigo De Paul, trequartista argentino dell’Udinese, si racconta, parlando anche del suo futuro. Infatti, proprio in merito al proseguo della sua carriera, il 10 bianconero non nasconde la sua voglia di tornare a giocare la Champions. Ecco quanto evidenziato:

“Lo dico tranquillamente: io non voglio rimanere sempre sulla stessa riga. Ho giocato la Champions a 19 anni con il Valencia e voglio tornare a farlo. Voglio andare a un Mondiale (e ora iniziano le qualificazioni) e voglio provare a vincere la Coppa America che si gioca in Argentina a giugno. In estate si parlerà di tutto il resto e del mio futuro. Mi piacerebbe essere allenato da un top, la mia priorità però resta giocare l’Europa che conta”.