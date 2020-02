Infortunio Quagliarella, l’attaccante esce dolorante dal campo

Infortunio Quagliarella

23 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Termina per infortunio la gara di Fabio Quagliarella. L’attaccante della Sampdoria toccato sul tallone da Manolas, in occasione del rigore per i blucerchiati non è più riuscito a rientrare in campo.

Infortunio Quagliarella

Gol segnato e rigore procurato dal capitano della Sampdoria prima dell’infortunio. Il calciatore è uscito dolorante dal campo e al suo posto è subentrato Bonazzoli.

Da monitorare quindi la situazione per Quagliarella con Ranieri che attende in ansia.