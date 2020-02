Corriere dello Sport – Oggi si deciderà sulle convocazioni di Mertens e Koulibaly, influenzati Politano e Fabian

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il calciomercato invernale è terminato, è arrivato il momento di parlare solo del campo. Inizia a farlo il Corriere dello Sport, analizzando la situazione in casa Napoli in vista delle convocazioni per la sfida di lunedì sera con la Sampdoria. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“In vista della sfida con la Sampdoria ci sono ancora molti dubbi per Rino Gattuso. Saranno sicuramente indisponibili i lungodegenti Ghoulam e Malcuit. Sono in dubbio perchè non al meglio della condizione Koulibaly, Mertens ed Allan, tutti alle prese con il recupero da un infortunio. Leggero dubbio anche per quanto riguarda Fabian Ruiz e Matteo Politano, alle prese con l’influenza“.

