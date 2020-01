Napoli-Barcellona, corsa al biglietto nonostante le polemiche: venduti già 2 mila tagliandi

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

I prezzi per assistere alla prossima gara degli azzurri di Champions League, Napoli-Barcellona, in programma il 25 febbraio, hanno fatto scatenare i tifosi partenopei (curve a 70 euro). Ha preso il via la vendita dei biglietti per la sfida ai blaugrana di Messi con la prelazione agli abbonati che continuerà fino alle ore 23.59 di giovedì 6 Febbraio. Nonostante le polemiche, c’è stata molta affluenza nelle ricevitorie autorizzate.

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno fa sapere che nella giornata di ieri, 30 gennaio, sono stati venduti almeno 2 mila biglietti dagli abbonati alla SSC Napoli. Oggi ci saranno nuovi dati.