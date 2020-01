Il Mattino – Il Napoli spinge forte per Amrabat: Giuntoli incontrerà l’agente del calciatore

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli dopo aver praticamente chiuso l’affare Politano, sta spingendo forte per chiudere la trattativa con Sofyan Amrabat. L’offerta soddisfa da tempo il Verona, con il quale è già presente un accordo. Manca però l’intesa con il calciatore ed il suo entourage, per chiudere definitivamente la trattativa. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il direttore sportivo Giuntoli sarebbe a lavoro proprio in tal senso:

“Giuntoli sta cercando di mettere fretta ad Amrabat: il ds azzurro si prepara ad incontrare gli agenti del centrocampista marocchino nei prossimi giorni“.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI