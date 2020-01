43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

È in corso in questi minuti il secondo anticipo della ventesima giornata di Serie A. Sassuolo e Torino si giocano punti importanti in chiave europa e in chiave salvezza. Gli ospiti sono andati avanti con Rincon, il pareggio è opera di Boga.

L’obiettivo di mercato del Napoli, l’esterno d’attacco classe ’96, è stato protagonista di un goal a dir poco sontuoso. Tunnel a Rincon con una giocata da urlo e destro dalla distanza che si insacca nell’angolo più lontano. Le immagini