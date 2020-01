Chiariello: “Per il Napoli è fondamentale vincere contro la Fiorentina. Altri risultati renderebbero la situazione drammatica”

Chiariello parla del momento del Napoli

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Durante la trasmissione radiofonica “Punto Nuovo Sport Show”, Umberto Chiariello, ha commentato la situazione dei partenopei soffermandosi sui prossimi due impegni casalinghi.

Situazione complicata

“Credo che Napoli e Fiorentina vivono lo stesso momento della stagione, una vittoria o una serie di vittorie potrebbero portare entusiasmo e far partire un circolo di risultati utili che sarebbero fondamentali per recuperare posizioni in classifica.

Spesso è capitato a Iachini di essere cacciato, ma in questo momento storico risulta essere molto pericoloso. Per il Napoli è di vitale importanza raccogliere i tre punti contro i viola, soprattutto con la Juventus alle porte. Sconfitta o pareggio farebbe diventare la situazione drammatica“.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI