CALCIOMERCATO NAPOLI – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Amir Rrahmani, difensore del Verona, è atteso a Villa Stuart tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima, per svolgere le visite mediche con il Napoli. Per quanto riguarda il mercato in uscita invece, Younes potrebbe restare in Serie A, con Genoa e Torino che sono fortemente interessate al calciatore.

