Demme è il clone di Gattuso! L’allenatore azzurro ha già parlato via telefono con il centrocampista. Può giocare con la Lazio

Demme può debuttare sabato, ha già parlato con Gattuso

Diego Demme è il primo acquisto del Napoli di Gattuso, il centrocampista piaceva al tecnico azzurro già ai tempi del Milan. Origini calabresi, voglia di spaccare il mondo e la fascia da capitano sul braccio. Il giocatore ormai ex Lipsia è un clone di Gennaro Gattuso.

L’allenatore azzurro ha già scambiato qualche battuta in calabrese con Demme, per il momento solo al telefono. Da domani il centrocampista sarà disponibile per gli allenamenti e senza ulteriori complicazioni, Demme potrebbe fare il suo debutto già sabato sera contro la Lazio.