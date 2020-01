Si gonfia la rete – Niente accordo tra gli arbitri delle parti per la questione multe

Questione multe, nulla di risolto

Nessun accordo tra gli arbitri delle due parti per la nomina del presidente del collegio arbitrale. Dunque la questione multe andrà avanti ancora per le lunghe. Ecco quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Si gonfia la rete:

“Continua la battaglia legale tra il presidente Aurelio De Laurentiis e i calciatori dopo l’ammutinamento del 5 novembre scorso. Non c’è stato accordo tra gli arbitri delle due parti per la nomina del presidente del collegio arbitrale. La questione andrà ancora per le lunghe”