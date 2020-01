Napoli-Inter, Fabian viene sostituito: bordata di fischi per l’azzurro da parte del pubblico

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Una serata da dimenticare per gli azzurri, che al San Paolo rimediano una pesante sconfitta contro l’Inter di Conte. La compagine di Gattuso, molto distratta nel corso del primo tempo, subiscono due gol dalla formazione avversaria, entrambi siglati da Romelu Lukaku. Un briciolo di speranza viene riacceso da Milik, che indirizza la palla in rete poco dopo aver incassato il secondo gol. Nella ripresa la situazione non cambia, anzi peggiora. Gli azzurri non riescono ad acciuffare il pareggio e vengono messi sotto dai nerazzurri che siglano anche la terza rete grazie ad un gol di Lautaro Martinez.

Il pubblico non gradisce e dimostra il proprio disappunto nei confronti della prestazione di un azzurro in particolare. Fabian Ruiz, infatti, al momento della sostituzione con Llorente, sopraggiunta a pochi minuti dal termine della partita, viene salutato da una bordata di fischi dai tifosi presenti allo stadio.

