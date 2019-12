Di Natale su Insigne: “Mi rivedo molto in lui, ma una volta gli dissi: è bello fare l’assist ma sei attaccante devi fare goal!”

Di Natale parla di Lorenzo Insigne

79 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Antonio Di Natale, ex attaccante dell’Udinese e della Nazionale Italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul capitano del Napoli, Lorenzo Insigne ai colleghi de “Il Mattino“. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ho sempre detto che Lorenzo ha le mie stesse caratteristiche. Mi rivedo molto molto nei suoi movimenti, sopratutto per come manda i compagni in porta”.

“Forse rispetto a me è più rifinitore, ma una volta gli ho detto che è bello giocare per i compagni, ma se sei un attaccante devi fare goal. Perché alla fine dell’anno contano i numeri“.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI