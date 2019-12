23 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Dove vedere Napoli Inter? La gara di campionato tra Napoli e Inter, in programma il 6 gennaio alle 20.45, si avvicina. Da un lato gli azzurri, vittime di un momento più che negativo ormai durato fin troppo. L’ultima partita, la vittoria contro il Sassuolo, ha ridato speranze alla squadra attualmente allenata da Gennaro Gattuso.

DOVE VEDERE NAPOLI INTER IN TV E STREAMING

Dall’altra parte, però, c’è l’Inter, in forma straordinaria, reduce dal 4-0 al Genoa. I nerazzurri sono in vetta, appaiati alla Juventus, e sono protagonisti finora di un’accesa lotta scudetto. La squadra di Conte si è ritrovata dopo stagioni buie, il percorso inverso – invece – l’ha compiuto il Napoli. Almeno sinora. Ecco perché Napoli-Inter può rappresentare la gara spartiacque di un’intera stagione. Per i padroni di casa sarebbe la rinascita per affrontare il 2020 in un modo più sereno, per i nerazzurri la conferma della propria forza.

NAPOLI QUANDO GIOCA

Dove sarà possibile, allora, vedere Napoli-Inter in tv? La gara sarà trasmessa da Sky Sport 1 e Sky Sport Serie A alle ore 20.45 del 6 gennaio. Lì, dunque, sarà possibile seguire il big match della 18a di campionato, mentre solo con la Fiorentina – nell’intero tour de force – il Napoli finirà su DAZN. Per quanto riguarda lo streaming invece, per gli abbonati Sky sarà possibile seguire la gara sulla piattaforma streaming Sky Go, disponibile come app desktop sul pc e come normalissima app dallo smartphone. Per accedervi, però, è necessario essere clienti SKY.

Il san Paolo, teatro di Napoli-Inter

In chiaro, invece, non è prevista la visione della partita, mentre noi di SpazioNapoli.it vi terremo costantemente aggiornati con la diretta testuale, la diretta social, gli approfondimenti, le interviste e le grafiche nel post-partita.

