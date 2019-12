CorSport – Torreira obiettivo principale, ma se l’Arsenal non decide il Napoli potrebbe virare su Lobotka

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli sta fortemente cercando un regista. L’identikit del giocatore cercato dal Napoli porta in primo luogo al nome di Lucas Torreira. Il mediano dell’Arsenal è indubbiamente la prima scelta degli azzurri, ma qualora l’Arsenal non dovesse dare una risposta in tempi brevi, Giuntoli virerebbe su altri nomi. L’obiettivo principale del Napoli diventerebbe Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco del Celta Vigo.

